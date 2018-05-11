القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:34 ص

حزب الدستور ينظم حفل تأبين لـ"خالد توفيق" فى مسقط رأسه بطنطا

الدكتور أحمد خالد
الدكتور أحمد خالد توفيق،
محمد الشريف
dostor.org/2165630

يعقد حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي، حفل تأبين للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم الجمعة، في قاعة جاردينيا بلازا بمدينة طنطا في محافظة الغربية حيث مسقط رأس الراحل الساعة الرابعة عصرا، بحضور عدد كبير من قيادات حزب الدستور، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بيومي رئيس الحزب، وبلال سعيد، عضو المكتب السياسي، وإبراهيم العزب الأمين العام، وعدد من شباب الحزب.

ويشارك في الحفل عدد عدد كبير من الكتاب والشخصيات العامة وأقارب الأديب الراحل وعلى رأسهم سامح فايز، والمهندس باسم كامل، النائب الاول لرئيس الحزب المصري الديموقراطي، والدكتور ياسر قنصوة، أستاذ الفلسفة السياسية، والشاعرة سماح مصطفي، والسيناريست محمد خيرى الحلبي، والدكتور سماح جاهين، واحمد العايدي، والمخرج مصطفي البندراوى.

وقال بيومي، في بيان له، إن هذا الحفل سيكون تحت عنوان "يوم في حب أحمد خالد توفيق"، وهذا أقل ما يقدمه حزب الدستور للأديب الموهوب الذي غاب عنا بجسده لكن كتاباته وأفكاره ستظل قائمة بيننا.

ورحل الكاتب والروائى الكبير أحمد خالد توفيق عن عالمنا، 2 إبريل الماضي، عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

موضوعات متعلقة

حفل تأبين للروائى أحمد خالد توفيق بنادى أدب طنطا

الجمعة.. تأبين أحمد خالد توفيق بمركز وليد خيرى

الجمعة.. حزب الدستور ينظم حفل تأبين لـ"خالد توفيق" في طنطا

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ أقل من شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

منذ أقل من شهر

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهرين

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

الآن

وزير النقل: لم يتم رفع أسعار تذاكر القطارات منذ 2014 (فيديو)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

17.68 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم فى شركات الصرافة

أحمد عبدالعزيز: كنت أخجل من الفتيات لهذا السبب

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

خاص.. خروج مسلسل يسرا من سباق الفضائيات المصرية

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

خاص.. خروج مسلسل يسرا من سباق الفضائيات المصرية

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

جامعة القاهرة تحذر أية كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب علي الطلاب المصريين والعرب

"ملح الارض" فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

رسميًا.. الولايات المتحدة الأمريكية تنقل سفارتها إلى القدس

العراق: ضبط 5 من «داعش» بينهم مساعد أبو بكر البغدادي

اليمن: مقتل 38 حوثيًا في محافظة الحديدة

تقرير: 46% من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت

مسيرات حاشدة في إندونيسيا رفضا لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

4.7 مليون دولار لدعم مركز أمريكى لعلاج مرض التوحد

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads