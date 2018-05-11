المستقبل اللبنانية تستعين بـ"ولاد تسعة" في رمضان

قررت قناة المستقبل اللبنانية، عرض مسلسل «ولاد تسعة»، بواقع حلقتين يوميًا، خلال شهر رمضان القادم، لتدعيم خريطتها البرامجية خلال رمضان المقبل.



وتدور أحداث المسلسل حول 4 فتيات، يعملن كخادمات في أربع منازل مختلفة، ويجمعهن مكتب خدم واحد، يستعرض المسلسل قصة كل واحدة منهن مع أصحاب المنزل، ثم قصتها مع الخادمات صديقاتها.



المسلسل بطولة نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكي، بيومي فؤاد، لقاء سويدان، عمرو عابد، سهر الصايغ، هبة مجدي، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع ورحمة حسن، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.