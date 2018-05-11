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فن
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:28 ص

يحيى الفخراني يكثف ساعات تصوير "بالحجم العائلي"

الفنان يحيى الفخرانى
الفنان يحيى الفخرانى
عربي السيد
dostor.org/2165628

يكثف الفنان يحيى الفخرانى، ساعات تصوير مسلسله الجديد "بالحجم العائلي" في مرسى علم، لكى تستطيع الشركة المنتجة تسليم الحلقات الأولى للقناة العارضة.

ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 15 يوم، وتعود أسرة العمل للقاهرة لتصوير بعض المشاهد بمدينة السادس من أكتوبر داخل الحى المتميز.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شخصية «نادر» سفير سابق، لكنه تقاعد عن العمل وبسبب حبه للأكل قرر أن يفتح مطعمًا داخل أحد الفنادق الكبرى ليقدم عدة وجبات مختلفة، ولديه 4 أبناء متزوج من النجمة ميرفت أمين، حيث تتوتر العلاقة بينهما، وهو ما يؤدى إلى نشوب خلافات دائمة بينهما، فهو شخص عاشق للحياة، وهى امرأة ملتزمة وصارمة في الحياة.

ويشارك في بطولة المسلسل يسرا اللوزى، سامي مغاوري، أحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، عمرو صالح، ديانا هاشم، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

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