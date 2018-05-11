المغرب: قطع علاقاتنا مع إيران لا يندرج في أي سياق دولي

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن قرار المغرب بقطع علاقاتها مع إيران "لا علاقة له بالسياق الدولي، الذي يستهدف هذه الدولة".



وأضاف الخلفي، في تصريحات صحفية له، أن "هذه الخطوة جاءت بسبب محاولة تسليح وتدريب عناصر من جبهة البوليساريو بواسطة حزب الله اللبناني حليف إيران، وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد".



وشدد الخلفي على أن الرباط "اتخذت قرار قطع العلاقات في إطار ما تمليه السيادة الوطنية لحماية مصالح البلاد".



وتابع قائلا إن "المغرب عندما قرر في السابق إعادة العلاقات (مع طهران) جاء ذلك في سياق دولي لا يتوقع عودة العلاقات".