القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 10:19 ص

بدء إنشاء مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

بدء إنشاء مبنى مجمع
الدستور
dostor.org/2165623

قال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز ممثلا فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وبتمويل من هيئة النيابة الإدارية، سيبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار معاونة وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، لأجهزة الدولة فى تنفيذ المشروعات والمنشآت التى يتطلب تنفيذها والإشراف عليها خبرات هندسية.

وتابع: "يقع مبنى مجمع النيابات الإدراية الجديد بمنطقة أرض المعارض بمدخل سموحة على قطعة أرض مساحتها 1750 م2، وتصل مساحة المبنى إلى 1550 م2 (بدروم + أرضى + 6 أدوار متكرر + سطح) ويشتمل المبنى على (نيابات بمكوناتها - قاعات متعددة الاستخدامات – مكتبة – مطاعم وكافتيريات – دورات مياه – مناطق انتظار واستقبال) ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المبنى خلال 30 شهرًا".

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