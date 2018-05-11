وزير الأمن الداخلى الأمريكية تلوّح بالاستقالة بعد "توبيخ" ترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن أخبرت زملاءها بأنها كادت أن تستقيل بعد أن وبخها الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع للحكومة، أمس الأول الأربعاء.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية -في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني- أن ترامب خلال الاجتماع ألقى باللائمة على نيلسن لما وصفه بفشلها في التأمين الكامل للحدود الأمريكية.



ولفتت "نيويورك تايمز"، وفقا لشخصين مطلعين على المسألة، إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كتبت مسودة خطاب الاستقالة لكنها لم تقدمه.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ردًا على سؤال حول احتداد الحوار خلال اجتماع الحكومة:"إن الرئيس ملتزم بإصلاح نظام الهجرة المعيب وحدودنا غير المحكمة".



من جانبها، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن في بيان أنها تنوي مواصلة توجيه الإدارة للقيام بكل ما في وسعها لتنفيذ أجندة الرئيس التي تركز على الأمن، مضيفة أنها تشارك ترامب الإحباط من أن الثغرات القائمة وعدم اتخاذ إجراءات منعت الإدارة من تأمين الحدود بالكامل وحماية الشعب الأمريكي.