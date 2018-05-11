"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبد الشافى عضو "كبار العلماء"

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية أمس الخميس.



وأكد المجمع أن العالم الإسلامي فقد أحد علمائه الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن التاريخ الإسلامي، وحضارة المسلمين في الماضي والحاضر.



كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.