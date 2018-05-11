القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
القبلة
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:16 ص

"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور عبد الشافى عضو "كبار العلماء"

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2165620

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وأكد المجمع أن العالم الإسلامي فقد أحد علمائه الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن التاريخ الإسلامي، وحضارة المسلمين في الماضي والحاضر.

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موضوعات متعلقة

الأزهر ينعى عبدالشافى محمد عبداللطيف عضو هيئة كبار العلماء

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

علماء الإسلام يواجهون صناعة الإرهاب من القاهرة: ديننا محبة

منذ 3 شهر

عمرو خالد يكشف كيفية نهاية العالم كما أخبر القرآن

الآن

وزير النقل: لم يتم رفع أسعار تذاكر القطارات منذ 2014 (فيديو)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

17.68 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم فى شركات الصرافة

أحمد عبدالعزيز: كنت أخجل من الفتيات لهذا السبب

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

خاص.. خروج مسلسل يسرا من سباق الفضائيات المصرية

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

خاص.. خروج مسلسل يسرا من سباق الفضائيات المصرية

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

جامعة القاهرة تحذر أية كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب علي الطلاب المصريين والعرب

"ملح الارض" فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

رسميًا.. الولايات المتحدة الأمريكية تنقل سفارتها إلى القدس

العراق: ضبط 5 من «داعش» بينهم مساعد أبو بكر البغدادي

اليمن: مقتل 38 حوثيًا في محافظة الحديدة

تقرير: 46% من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت

مسيرات حاشدة في إندونيسيا رفضا لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

4.7 مليون دولار لدعم مركز أمريكى لعلاج مرض التوحد

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads