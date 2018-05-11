العراق: اعتقال 5 قيادات وقتل 40 من تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، اعتقال خمسة قياديين بارزين في تنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى بالأراضي السورية، لافتا إلى أن تلك القيادات شاركت في الاعتداء على مدن الأنبار والموصل.



وقال المركز، في بيان له: "بإشراف وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبجهود كبيرة من قبل جهاز المخابرات، تم تنفيذ عملية نوعية كبرى أدت إلى إلقاء القبض على قياديين بارزين في داعش الإرهابي، ممن شاركوا في الاعتداء على مدننا في الأنبار والموصل".



وأضاف المركز أن عملية القبض عليهم جرت داخل الأراضي السورية، في المنطقة الحدودية مع العراق.