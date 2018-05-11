الأنبا إرميا يتراس القداس الإلهى لظهور العذراء

ترأس منذ قليل الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قداس ثاني أيام احتفالات الكنيسة بذكرى مرور 50 عامًا على ظهورها بكنيستها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمنطقة طومان باي بحي الزيتون.



يأتي ذلك بكنيسة الظهور الصُغرى وتحديدا على مذبح السيدة العذراء مريم، وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفالاتها باليوبيل الذهبي لظهور العذراء مريم، لليوم الثاني على التوالي.