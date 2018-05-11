بث مباشر لقداس اليوم الثانى من احتفالات تجلى العذراء

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء مريم بكنيستها في الزيتون بالقاهرة، وتستمر الاحتفالية لمدة ثلاثة أيام بشكل متصل، وتصلى عدة قداسات يوميًا يليها الفقرات المعدة بالبرنامج التي تستمر حتى تسبحة نصف الليل استعدادًا لقداسات اليوم التالي.





وترأس منذ قليل الأنبا موسي أسقف عام الشباب، قداس ثاني أيام احتفالات الكنيسة بذكرى مرور 50 عامًا على ظهورها بكنيستها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمنطقة طومان باي بحي الزيتون.