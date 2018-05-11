القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 07:57 ص

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

أرشيفية
أرشيفية
الدستور
dostor.org/2165547

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المتوسطة والعالية شمالا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 23 32
وسط الدلتا 23 32
الإسكندرية 19 25
بلطيم 18 26
مطروح 19 24
السلوم 16 23
سيوة 17 33
بورسعيد 20 24
دمياط 20 24
العريش 19 27
رفح 18 26
الإسماعيلية 18 33
السويس 19 33
رأس سدر 26 30
نخل 22 33
نويبع 25 34
طابا 21 32
كاترين 18 30
الطور 25 33
شرم الشيخ 24 34
الغردقة 26 37
مرسى علم 30 40
الفيوم 22 36
بني سويف 22 36
المنيا 25 37
أسيوط 26 38
سوهاج 27 40
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 30 44
أبوسمبل 26 44
الوادي الجديد 24 40
شلاتين 25 46
أبو رماد 26 45
رأس حدربة 25 40
حلايب 26 41

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