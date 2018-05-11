حظك اليوم.. برج الميزان: لا تكن دائم النقد لحبيبك

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: عليك أن تشارك برأيك ولن تكون سلبيًا ومنفذا لأي عمل يطلب منك فقط، ولكن ينبغي أن يكون لك شخصية مستقلة حتى تشعر بقيمة عملك.

عاطفيًا: لا تكن دائم النقد للشريك وحاول أن تشعره دائمًا بقيمته وحبك لكل شيء يفعله حتى يشعر بحبك له لأن هذا الأسلوب يضايقه كثيرًا.

صحيًا: قم بتحليل فيتامين دي حتى تعرف سبب الهبوط الشديد وألم المفاصل لتتأكد أنك لا تعاني من نقص في هذا الفيتامين.





