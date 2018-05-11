القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
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أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

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03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
الأبراج اليوم
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:07 ص

حظك اليوم.. برج الحمل: التردد فى قراراتك العاطفية يضرك

حظك اليوم.. برج الحمل:
dostor.org/2165532

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل، قالت:

مهنيًا: في مفكرتك المهنية أولويات عليك أن تعيرها الاهتمام أكثر من غيرها، فتجد أن لا مفر من البدء بها لتحصل على النتائج المتوخاة.
عاطفيًا: التردّد فى حسم قراراتك العاطفية هو أكثر ما يضرّك فى التعامل مع الشريك، لذا كن واضحا واتخذ القرار المناسب.
صحيًا: الطاقة السلبية تحيط بك بسبب وجود أشخاص يبثونها باستمرار، حاول تجنبهم لتستقر نفسيًا وصحيًا.


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