الجمعة 11/مايو/2018 - 06:07 ص
حظك اليوم.. برج الحمل: التردد فى قراراتك العاطفية يضرك
dostor.org/2165532
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل، قالت:
مهنيًا: في مفكرتك المهنية أولويات عليك أن تعيرها الاهتمام أكثر من غيرها، فتجد أن لا مفر من البدء بها لتحصل على النتائج المتوخاة.
عاطفيًا: التردّد فى حسم قراراتك العاطفية هو أكثر ما يضرّك فى التعامل مع الشريك، لذا كن واضحا واتخذ القرار المناسب.
صحيًا: الطاقة السلبية تحيط بك بسبب وجود أشخاص يبثونها باستمرار، حاول تجنبهم لتستقر نفسيًا وصحيًا.