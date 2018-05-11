حظك اليوم.. برج الحمل: التردد فى قراراتك العاطفية يضرك

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل، قالت:



مهنيًا: في مفكرتك المهنية أولويات عليك أن تعيرها الاهتمام أكثر من غيرها، فتجد أن لا مفر من البدء بها لتحصل على النتائج المتوخاة.

عاطفيًا: التردّد فى حسم قراراتك العاطفية هو أكثر ما يضرّك فى التعامل مع الشريك، لذا كن واضحا واتخذ القرار المناسب.

صحيًا: الطاقة السلبية تحيط بك بسبب وجود أشخاص يبثونها باستمرار، حاول تجنبهم لتستقر نفسيًا وصحيًا.





