القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 05:56 ص

التحفظ على جثمان «مريم» بقرية البضائع لحين صلاة الجمعة

التحفظ على جثمان
محمود السعدى وهدير مصطفى
dostor.org/2165530

تحفظت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى على جثمان مريم حاتم عبد السلام التى لقيت مصرعها منذ شهر بالعاصمة البريطانية منذ شهر على يد عصابات متطرفة، وذلك عقب وصوله من لندن لحين قرب موعد صلاة الجنازة.

وكان الجثمان وصل على متن طائرة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو، وشاهد مسؤولو الحجر الصحى التقارير الطبية المرافقة للجثمان، وطالبوا أهلها بالانتظار بثلاجة الموتى بالقرية لحين اقتراب موعد صلاة الجمعة، لأداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الشرابتلى فى التجمع الخامس.

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