أسقف دير مار مينا يترأس قداس احتفالات اليوبيل الذهبى

يترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا العجائبي بصحراء كينج مريوط بغرب الإسكندرية للرهبان الأقباط الأرثوذكس، قداس ثاني أيام احتفالات الكنيسة بذكرى مرور 50 عامًا على ظهور السيدة العذراء مريم بكنيستها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمنطقة طومان باي بحي الزيتون.



ويأتي ذلك بالكنيسة الكُبرى والتي تحمل مُسمى الكاتدرائية وتحيديدا كنيسة «العذراء الملكة» الكائنة بالدور الأرضي بالكاتدرائية، وذلك في تمام الساعة السادسة من صباح، اليوم الجمعة.