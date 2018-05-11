نظام غذائى لحمل آمن.. تعرفِ عليه

تعتبر التغذية للحوامل، من الأشياء المهمة، والتي يمكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة، إذا لم تتم بالشكل الأمثل سواء لها أو للجنين.



وقدم موقع «هيليث» الطبي، بعض الأنظمة الغذائية السليمة التي يمكن اتباعها خلال فترة الحمل، والتي تساعد على الحفاظ على صحة الأم وجنينها، فضلًا عن الحفاظ على الوزن المثالي، وهى كالآتى:



«اليوم الأول»



وجبة الإفطار: تناولي نصف رغيف خبز بلدي، و5 ملاعق من الجبنة، وكوب من عصير البرتقال.

وجبة الغداء: 2 شريحة من اللحم المشوي وطبق من سلطة الخضروات.

وجبة العشاء: علبة زبادي وشريحة من التوست.



«اليوم الثاني»



وجبة الإفطار: 2 شرائح توست و5 ملاعق من الفول وكوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: 2 سمكة مشوية مع طبق من سلطة الخضروات مع 5 ملاعق من الأرز.

وجبة العشاء: رغيف خبز بلدي مع بيضة واحدة مسلوقة مع كوب من عصير البرتقال.



«اليوم الثالث»



وجبة الإفطار: نصف رغيف خبز بلدي مع بيضة واحدة مسلوقة مع كوب من عصير التفاح.

وجبة الغداء: نصف دجاجة منزوعة الجلد مع طبق من خضار الفاصوليا مع طبق من سلطة الخضروات.

وجبة العشاء: نصف رغيف خبز بلدي مع 5 ملاعق من الجبنة القريش مع كوب من الحليب خالي الدسم.



على أن تعيدى تكرار النظام الغذائي المتبع مع إمكانية إضافة ثمرة فاكهة أو حبات قليلة من التمر والمكسرات.