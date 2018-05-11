«بمناسبة رمضان».. خبيرة تغذية توضح كيفية تعويض نقص المياه أثناء الصيام

قالت الدكتورة عزة السعيد، خبيرة التغذية، إن نقص المياه يتسبب في العديد من المشاكل، خاصة في فترة الصيام، كما لا بد من محاولة تعويض الجسم لما يفتقده من الماء والسوائل الأخري خلال تلك الفترة.



وأوضحت خبيرة التغذية في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك بعض الطرق التي يجب تتباعها للحفاظ على نسبة المياه في الجسم، مشددة على أهمية الإكثار من تناول المياه والعصائر بكميات كبيرة، بالإضافة لضرورة تجنب تناول الأطعمة المالحة والمخللات، حيث يسعي الجسم عند تناول الموالح لافتقاد جزء كبير من الماء المختزن بداخله للتخلص منها.



وأشارت إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف المتمثلة في «البرتقال، والخس، والخيار، والشبت، والبقدونس، والعصائر الطبيعية غير محلاه».