القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 05:21 ص

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل
محمود السعدي وهدير مصطفي
dostor.org/2165524

استقبل عدد من الشخصيات العامة والسياسية ووفد من الخارجية المصرية، جثمان مريم حاتم عبد السلام، التى لقيت مصرعها بالعاصمة البريطانية منذ شهر على يد عصابات متطرفة، من قرية البضائع باب مصر للطيران عقب وصولها علي متن رحلة «msr 780» التابعة لشركة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو فى لندن.

ومن المقرر أن يفحص الحجر الصحى بالمطار التقارير الطبية المصاحبة للجثمان للإفراج عنه والسماح لأسرتها باستلامها.

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

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