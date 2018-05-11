روسيا تفتح قضية جنائية بشأن ادعاءات أخصائى تكنولوجيا معلومات

أصدرت سلطات القانون الروسية، اليوم الجمعة، قرارًا بفتح قضية جنائية بشأن ادعاءات أخصائي تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فينينك، الذي اعتقل في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة.



وأفادت وكالة «سبوتنيك»، عن مصدر مطلع على القضية، بأن فينينك، كتب عدة طلبات للأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون في روسيا بشأن جرائم في مجال التكنولوجيا المالية، إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الروسية، فتحت قضية جنائية ضد شخصيات مجهولة.



وأضاف المصدر فى تصريحاته أنه لا يوجد لدى فينينك وضع إجرائي.