القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 04:52 ص

نصف مليون جنيه تدفع بمصطفى شعبان إلى السجن فى «أيوب»

نصف مليون جنيه تدفع
حسين الجندي
dostor.org/2165519

ضمن أحداث مسلسل أيوب الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، يري جمهور المسلسل أثناء عرضه في السباق الرمضاني المقبل وقوعه في فخ الديون.

ويدخل مصطفي شعبان السجن ضمن أحداث العمل، بعد أن توالت عليه الديون التي وصلت إلي نصف مليون جنيه، وهو ما استلفه من التجار، وهم محمد لطفي ومحمد دياب المشاركان في بطولة المسلسل.

وتشهد الحلقات أيضا خيانة شقيقته له عقب دخول أيوب السجن، وتقوم بالزواج من محمد دياب الذي ألقى بشقيقها في تلك الأزمة.

المسلسل تشارك في بطولته هنا الزاهد وسلوى عثمان وميريهان حسين وآخرين، وهو من إخراج أحمد صالح.

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