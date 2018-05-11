موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»

أعلن مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، اليوم، بأنه لا يوجد هناك مفاوضات بشأن تزويد سوريا بنظم الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس -300».



وقال كوجين فى تصريحات صحفية لصحيفة إيزفيستيا الروسية: حتى الآن، لم يجري الحديث حول أي عمليات تسليم للأنظمة الحديثة للدفاع الجوي.



ولفت كوجين، إلى أن القوات المسلحة السورية لديها كل ما تحتاجه.



يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي إس-300، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي يوم 14 أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.