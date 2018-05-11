ترامب: لم ندفع لكوريا الشمالية مقابل تحرير الأمريكيين الثلاثة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة لم تدفع لكوريا الشمالية من أجل تحرير الأمريكيين الثلاثة.



وقال ترامب، متحدثا أمام أنصاره في ولاية إنديانا: "أعتقد أن كيم جونغ أون، قدم خدمة ممتازة لنفسه ولبلاده، هؤلاء الرهائن خرجوا بكرامة ولم ندفع ثمن من أجلهم، سنحقق الكثير من أجل السلام، اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ما فعله هو الشيء الصحيح".



وانتقد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لدفعه 1.8 مليار دولار لتحرير الرهائن.



وقام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بزيارة كوريا الشمالية مرتين، حيث التقى كيم جونغ أون، وأسفرت المفاوضات عن إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين من أصول كورية، والذين احتجزوا لمدة عامين تقريبا، وقد عادوا إلى أمريكا جنبا إلى جنب مع وزير الخارجية.