ترامب: أريد التوصل إلى صفقة جيدة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، بأنه يريد التوصل إلى صفقة جيدة مع إيران بعد الانسحاب من خطة العمل النووية الشاملة المشتركة.



وقال ترامب، إن الصفقة لا يمكن أن تمنع إمكانية وقوع الأسلحة النووية في أيدي إيران، وأن الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي لديها المال، ستبدأ في البحث عن فرص للحصول على أسلحة نووية، قائلا: "هذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".



ولفت ترامب، إلى أن الولايات المتحدة، ستطبق أشد العقوبات ضد إيران، وتابع قائلا "امل أن أتمكن من التوصل إلى صفقة جيدة معهم، صفقة عادلة، الأفضل بالنسبة لهم، ولكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية".