الاحتلال يغلق طريق نابلس قلقيلية ويعتقل مواطنا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر، اليوم الجمعة، وبشكل مفاجئ شارع قلقيلية عزون نابلس وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سيارات إسعاف ودفاع مدني إسرائيلية تواجدت على الطريق في المقطع المقابل لبدة عزون وقرب البرج العسكري الذي أقامه الاحتلال لمراقبة البلدة.



وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الضوئية في سماء المنطقة وفي محيط الشارع.



وأكد مواطنون من عزون أنهم شاهدوا قوات الاحتلال وهي تعتقل شابا وتقتاده من أمام مدخل بلدة كفر لاقف القريبة من عزون.