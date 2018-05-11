سقوط صاحب شركة استيراد لاستيلائه على أموال مواطنين بالغربية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامه بالاستيلاء علي أموال المواطنين.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من المدعو "م م" 39 عاما كهربائي، ومقيم تفهنا العزب مركز زفتى يتهم فيه المدعو "م ع" 49 عاما صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم مركز سمنود، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من أصل مبلغ 120 ألف جنيه متفق عليها، مقابل تسفيره للولايات المتحدة الأمريكية وعدم التزامه بذلك.



على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مباحث الأموال العامة وكشفت التحريات صحة البلاغ، وتم تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.