سقوط عاطل هارب من أحكام جنائية فى حملة أمنية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل شقي خطر، هارب من أحكام جنائية فى حملة أمنية بدائرة مركز كفرالزيات وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد محمد نصحي معاون مباحث مركز كفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "حسام .ا" 31 سنة عامل مقيم بقرية الداهرية بمحافظة البحيرة، هارب من أحكام جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.