العثور على 200 قرص «تامول» المخدر بمحطة سكك حديد الأقصر

تمكن رجال مباحث شرطة النقل من ضبط 200 قرص تامول داخل كرتونة بمحطة قطارات الأقصر.



البداية أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر داخل العربة الرابعة من تشكيل قطار (الإسكندرية/ أسوان) «ركاب عادة» حال توقفه بمحطة سكك حديد الأقصر، عثر على كرتونة بداخلها 200 قرص لعقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة لم يستدل على مالكها.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية.



وتحرر المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، وأرسل بالمضبوطات لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة.