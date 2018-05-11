القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 06:10 ص

البيت الأبيض يعلن سبب اختيار سنغافورة للقاء ترامب وكيم

البيت الأبيض يعلن
مروة عنبر
dostor.org/2165507

صرح مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، بأنه تم اختيار سنغافورة كمكان للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال المسؤول، فى تصريحات صحفية، إن اختيار سنغافورة للقمة بسبب الحياد والأمن والموقع الذي تتميز به، مشيرا إلى أن القمة يمكن أن تستمر يوما واحدا، مع إمكانية التمديد.

وكان ترامب قد غرد، أمس الخميس، على تويتر، قائلا: اللقاء المرتقب مع كيم جونغ أون سيكون في سنغافورة، يوم 12 يونيو.

وأضاف الرئيس الأمريكي سنحاول جعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي.

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