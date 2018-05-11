حبس غينيين لاتهامهما بالنصب على تاجر فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس غينيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب على تاجر أقمشة بذات المنطقة.



بداية الواقعة عندما، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من محمد ت 38 سنة صاحب محل أقمشة كائن ـ دائرة القسم بحضور شخصين «غينيان الجنسية» (أدلي بأوصافهما التقريبية) للمحل ملكه، واتفق معه علي شراء بعض الأقمشة وأثناء ذلك عرضا عليه تغيير بعض العملات الأجنبية «دولارات» إلى العملة المصرية فقام بإعطائهما مبلغ 64 ألف جنيه مقابل مبلغ 4000 دولار، وعقب انصرافهما فوجئ أنه تعرض لواقعة نصب وأن إجمالي المبلغ الذي تم استبداله هو 400 دولار فقط فحضر للإبلاغ.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من فرانسيس كرومه «غيني الجنسية» 24 سنة ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المقطم، وجو فوكيه بجيو «غيني الجنسية» 46 سنة ومقيم بذات العنوان.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما 6500 جنيه و71 دولار من متحصلات الواقعة.



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وأضافا بقيامهما بتحويل جزء من المبلغ المستولي عليه لذويهم بدولة غينيا وانفاق باقي المبلغ علي متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.