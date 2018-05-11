حبس عامل لاتهامه بقتل نجل عمه فى الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل عمه عقب وصلة تهريج بينهما، حيث تعدى عليه بالضرب حتى الموت، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب انتهاء تشريحه.



البداية كانت عندما تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول "محمد. ع. م" 19 سنة فران جثة هامدة إثر إصابته بتجمع دموي بالمخ وسحجات بالركبتين، كشفت التحريات أنه دخل في وصلة تهريج مع "سامي. ع. ع" 33 سنة نجل عمه، وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بالأرض وإصابته التي أودت إلى وفاته.



تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.