«ميركل»: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى يُعقد الأمور

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران بأنه معقد للغاية، ورأت أن على بلادها أن تبذل جهدا أكبر.



وأوضحت ميركل أن أغلب الصراعات تقع على أعتاب أوروبا، مضيفة: «لم يعد قائما أن الولايات المتحدة ستحمينا ببساطة»، وشددت على ضرورة أن تمتلك أوروبا مصيرها في يدها وهذا هو واجب المستقبل.



وفي سياق ذي صلة، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.