غدًا.. انعقاد عمومية «قضايا الدولة» لاختيار نائب رئيس ووكيل

تعقد هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة، غدًا السبت، بمقر النادى النهرى فى الزمالك للنظر فى الترشيح لشغل وظيفتى «نائب رئيس» و«وكيل».



وترشيح الجمعية العمومية لمستشارى قضايا الدولة، للتعيين فى درجتى «نائب رئيس، ووكيل»، أمر يفرضه القانون لسلامة الإجراءات، عملا بنص المادة «16» من قانون هيئة قضايا الدولة، ولذلك فإن حضور أعضاء الجمعية العمومية يعد واجبا، ويمثل جانبا أساسيا من مهام أعضائها، إذ يتيح لهم السبيل لأداء دور جوهرى باختيار العناصر الصالحة لشغل هاتين الوظيفتين القياديتين، وهو أمر من شانه إعلاء شان الهيئة وتنمية العمل بها، ويشكل التخلف عنه إخلالا بواجب قانونى تقوم عنه مسئولية أعضاء الجمعية العمومية.



ويتنافى مع ما ظفرت به الهيئة من أخذ مكانتها كهيئة قضائية مستقلة فى النظام الدستورى، الأمر الذى يقتضى تحمل المسئولية والمبادرة بالحضور الذى يعد واجبا، ولا مجال للتقدير فيه ما لم يتوافر العذر المقبول بموجب طلب يقدم للمجلس الأعلى، متضمنا أسبابه وقبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف.



ومن جانبه، قال المستشار يسرى سيد مدنى المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، إن رئيس الهيئة سوف يكرم عددا من المستشارين مساعدى رئيس الهيئة والذين بلغوا سن المعاش، تقديرا لجهودهم بالهيئة، وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية من الانعقاد.