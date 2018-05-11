مواجهات خلال اقتحام المستوطنين قبر يوسف فى نابلس

اندلعت مواجهات، اليوم الجمعة، خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الشرقية قبيل منتصف الليل، واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى القبر بالإطارات المشتعلة.



وأكدت المصادر أن الجنود انتشروا في شارع عمان وشارع الحسبة، كما اقتحم العشرات منهم شارع القدس قادمين من النقط العسكرية المتواجدة بجبل جرزيم عبر حي الضاحية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز.