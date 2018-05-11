أسعار الدواجن اليوم.. «البلدى» بـ36 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار الدواجن بالسوق المحلى، اليوم الجمعة، وسجل سعر الكيلو 26 جنيهًا بالمزارع، وتراوح سعرها بين 29 و30 جنيهًا للمستهلك، والبلدي بـ36 جنيهًا للكيلو.



وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، أن المبيعات بها تراجع كبير خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.



وكانت أسعار الدجاج شهدت زيادة كبيرة تخطت الـ20% خلال الأيام الماضية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما تم إرجاع سببه إلى جشع التجار.