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الجمعة 11/مايو/2018 - 01:49 ص

إسرائيل تطالب السعودية ودول الخليج بمساعدتها فى مواجهة إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
مروة عنبر
dostor.org/2165473

طالبت إسرائيل، المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بمساعدتها في مواجهة عدوهم المشترك، إيران، وذلك مع دخول التوترات في الشرق الأوسط إلى مواجهة مباشرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بحسب ما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: "من الذي أيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟ إسرائيل والسعودية ودول الخليج".

وأضاف: "لذا أعتقد أن الوقت قد حان لتلك الدول المعتدلة أن تخرج من الجحر، وتبدأ في التحدث علانية، ومثلما يوجد محور الشر، فقد حان الوقت لأن يكون في الشرق الأوسط أيضا محورا لدوله المعتدلة.

من جانبه، أصدر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة بيانا، أمس الخميس، يقر فيه بأنه طالما أن إيران أخلت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر، ليعد هذا القرار واحدا من أكثر علامات الانفتاح الصريح بين إسرائيل ودول الخليج العربية.

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