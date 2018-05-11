الخارجية الفرنسية: الوضع فى الشرق الأوسط خطير جدا

وصف وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، أمس الخميس، الوضع فى الشرق الأوسط بأنه خطيرا جدا، جراء التداخل بين المسألتين السورية والإيرانية.



وقال لودريان فى حديث لتلفزيون بى إف إم: إنه وضع فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن الوضع فى المنطقة كان مزعزعا للغاية مع الحرب فى سوريا، وقد أدى إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا المتعلق ببرنامج إيران النووي إلى تأجيج زعزعة الاستقرار.



وأضاف لودريان: ما كان يخشى حدوثه، بدأ يتحقق المسألة السورية والمسألة الإيرانية بدأتا تتداخلان مما يؤدى إلى وضع شديد التوتر.