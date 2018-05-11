كوميديا الإيرادات.. «آسفين يا باشا» يحقق 500 جنيه فى السينمات

كشفت مصادر خاصة من داخل غرفة صناعة السينما عن إيرادات الفيلم السينمائي «آسفين يا باشا»، مؤكدة أن الفيلم حقق مساء أمس في عرضه بالسينما 500 جنيه إيرادات، وهي إيرادات هزيلة جدا، لم تحققها السينما من قبل.



وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن سبب قلة إيرادات الفيلم، هو اعتماده على عدد من الوجوه الغير معروفة، إضافة إلى عدم وجود دعاية كافية للفيلم.



الفيلم بطولة جمال فؤاد، بدرية طلبة، حسن عيد، ماهر عصام، محمد الشربيني، عبدالباسط حمودة، منة جلال، صبري عبدالمنعم، إيمان السيد، محمد الصاوي حمودة، إخراج طونى نبيه.