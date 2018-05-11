نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن اجتماعات ائتلاف دعم مصر، تستهدف استيضاح موقف جميع الأطراف المعنية بالقانون الجديد.



ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن قانونه يتضمن العديد من المواد التي تضمن حماية محدودي الدخل من الزيادات المرتقبة بعد تطبيق القانون، وهو ما عرضه خلال اجتماعه مع أعضاء ائتلاف دعم مصر الأسبوع الحالي.



وأشار إلى أن قانونه أعفى العديد من الأسر من حالات الزيادة، على أن يتحملها صندوق التكافل الإسكاني الذي سيتم تشكيله بموجب القانون، ومنها الأسرة التي توفي ربّها، أو التي خرج معاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف، أو عدم كفاية الدخل الشهري لمصاريفها المعتادة.