القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:28 ص

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل نصر الدين
محمد جعفر
dostor.org/2165458

أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، أن اجتماعات ائتلاف دعم مصر، تستهدف استيضاح موقف جميع الأطراف المعنية بالقانون الجديد.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن قانونه يتضمن العديد من المواد التي تضمن حماية محدودي الدخل من الزيادات المرتقبة بعد تطبيق القانون، وهو ما عرضه خلال اجتماعه مع أعضاء ائتلاف دعم مصر الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن قانونه أعفى العديد من الأسر من حالات الزيادة، على أن يتحملها صندوق التكافل الإسكاني الذي سيتم تشكيله بموجب القانون، ومنها الأسرة التي توفي ربّها، أو التي خرج معاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف، أو عدم كفاية الدخل الشهري لمصاريفها المعتادة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ أقل من شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

منذ أقل من شهر

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهرين

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

الآن

3 أزمات لـ«العدل جروب» في مسلسلات رمضان.. آخرها «هنيدي»

البورصة تخسر 29.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. وتراجع جماعي بمؤشراتها

جمال العدل يكشف حقيقة خروج «أرض النفاق» من ماراثون رمضان

إنفوجراف.. أسعار تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة

الأكثر قراءة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

إنفوجراف.. أسعار تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

إنفوجراف.. أسعار تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة

كشكول

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

البلكونة"فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

«البلكونة»فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالفيديو.. بيكهام يظهر في إعلان الجزء الثاني من فيلم Dead Pool

بالصور.. تعرف على قصة أسوأ زلزال في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

المصري حسين الشحات يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإماراتي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

دراسة تكشف تعرض 3 من بين كل 5 مسلمين لجرائم كراهية في بريطانيا

برمجية خبيثة تسرق البيانات الهامة عبر فيسبوك مسنجر

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads