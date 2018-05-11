الليلة.. عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى بالمسرح الكبير

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في تمام الثامنة من مساء اليوم٬ حفلا موسيقيا لعازفة البيانو العالمية "مشيرة عيسي"، بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات وأكاديمية الفنون منهم: تمارا طرزي، تاليا وعلي عطية، لانا سامي، مريم وآدم ين لادن، مايا أبو غالي، علي ونور عرفة، مصطفي شكري، زين خضر، نادية الفص٬ هيدي الجندي، كريم موامي، خالد سيف النصر.



يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصًا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم شوبان، بيتهوفن، ريشارد كلايدرمان، شوبرت، موتسارت وتشايكوفسكى.