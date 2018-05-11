القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 12:23 ص

الإثنين.. مكتبة مصر الجديدة تحتفل بتحرير سيناء

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نضال ممدوح
dostor.org/2165450

بالتعاون مع جمعية حكماء مصر٬ تقيم مكتبة مصر الجديدة العامة٬ احتفالية فنية أدبية بعيد تحرير سيناء٬ وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الإثنين الموافق 14 مايو الجاري.

هذا ويشارك فى الاحتفال عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والغناء٬ بالإضافة إلى لقاء يجمع اللواء دكتور مصطفى سعد عبيد واللواء دكتور أحمد ونيس واللواء دكتور سامى الخولى٬ والكاتب طه الشريف، وحوار حول سيناء ما بين الماضي والحاضر وآفاق تنميتها المستقبلية.

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