الإثنين.. مكتبة مصر الجديدة تحتفل بتحرير سيناء

بالتعاون مع جمعية حكماء مصر٬ تقيم مكتبة مصر الجديدة العامة٬ احتفالية فنية أدبية بعيد تحرير سيناء٬ وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الإثنين الموافق 14 مايو الجاري.



هذا ويشارك فى الاحتفال عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والغناء٬ بالإضافة إلى لقاء يجمع اللواء دكتور مصطفى سعد عبيد واللواء دكتور أحمد ونيس واللواء دكتور سامى الخولى٬ والكاتب طه الشريف، وحوار حول سيناء ما بين الماضي والحاضر وآفاق تنميتها المستقبلية.