غدًا.. ندوة «من النقل والتأثر إلى الفردية» بمتحف محمود سعيد

يقام بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية٬ ندوة بعنوان «من النقل والتأثر إلى الفردية» يتحدث فيها الفنان سمير فؤاد٬ وذلك في تمام الحادية عشر من صباح غدا السبت.



يقول الفنان فؤاد: يبدأ الطفل فى اكتشاف العالم من حوله.. يستخدم حواسه.. يتحسس ويتذوق ويجرب ردود أفعاله.. يكتسب مهارة القبض على الأشياء.. ويقلد أمه فى هز الشخشيخة يمينا ويسارا لكى تصدر ضجيجا.. وعندما يستطيع القبض على قلم ويحاول أن يحاكى فعل إحداث علامات على الورقة.. فإنه يحرك يده فى حركات عشوائية محدثا شخبطات يملأ بها سطح الورقة.