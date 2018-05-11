القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:40 ص

«نادم على 104 سنوات فى الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

«نادم على 104 سنوات
نيفين هنري
dostor.org/2165447

"هذا الأمر البشع يستغرق وقتًا طويلًا جدًا" كانت آخر ما نطق به العالم البريطاني الدكتور ديفيد غودال، بينما تسري جرعة مخدر النوم القاتل في جسده النحيل معلنة اقتراب النهاية على أنغام سيمفونية "نشيد الفرح" لبيتهوفن، وما هي إلا دقيقتين واستسلم عالم النباتات الشهير إلى الإغفاءة الأخيرة.

العالم البالغ من العمر 104 أعوامًا، توفي في عيادة سويسرية الساعة 11:30 صباح يوم الخميس، حسبما أكد طاقم طبي في المرفق في ليستستال، بالقرب من بازل، سويسرا.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية توفي الدكتور "غودال" محاطًا بالعائلة والأصدقاء، حيث بكى ستة أفراد من أسرته بجانب سريره، وطبقًا لرغباته النهائية، لعبوا سيمفونية بيتهوفن على الآيباد.

كان الدكتور "غودال"، الذي قضى معظم حياته في أستراليا، قد وصل إلى العيادة قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، بعد تناوله العشاء الأخير من السمك والبطاطس والجبن المفضل لديه في فندقه مساء الأربعاء، وبينما كانت أسرته تتجمع حول طاولة لملء استمارات رسمية، تسائل البالغ من العمر 104 سنوات قائلًا: "ما الذي ننتظره؟"، لقد استهلك عشاءه الأخير في فندقه في بازل الليلة الماضية، حيث كان الأهل والأصدقاء، الذين هرعوا ليودعونه الوداع الأخير ويدعمونه ويقضون معه آخر ليلة له على الأرض.

اللحظات الأخيرة في حياة العالم كشفها طبيبه الخاص للصحيفة البريطانية، وقال الدكتور فيليب نيتسكه من منظمة "جروب إيكسيت إنترناشيونال" الذي كان إلى جانبه عندما أنهى العالم البارز حياته الخاصة: "هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها أحدهم يقول إنه يريد إنهاء كل شيء عن طريق الحقن الوريدي، كان ديفيد لا يطيق صبرًا حتى ينتهي الأمر"، قبل أن يعطيه الدواء، طرح العالم "غودال" أربعة أسئلة على طبيب يشرف على الإجراء، وطُلب من الدكتور "غودال" أن يقول اسمه وتاريخ ميلاده ولماذا كان في العيادة، السؤال الأخير سئل عما سيحدث له وقال بسرعة: "آمل أن يتوقف قلبي".

وأضاف الدكتور "نيتسكه": لقد كان صبره قليل وكان يريد أن يتخلص من حياته، وفي النهاية حصل على رغبته، لقد قيل له إنه سيكون موتًا مسالمًا وكان كذلك، كان لديه روحه الدعابة حتى النهاية. كان مسرور جدًا لسماع الموسيقى".

«نادم على 104 سنوات فى الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم
اقرأ أيضًا
منذ يومين

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة

منذ أقل من شهر

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهرين

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهرين

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهرين

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

الآن

الخارجية الفرنسية: الوضع فى الشرق الأوسط خطير جدا

كوميديا الإيرادات.. «آسفين يا باشا» يحقق 500 جنيه فى السينمات

إسرائيل تطالب السعودية ودول الخليج بمساعدتها فى مواجهة إيران

نصر الدين: قانون «الإيجار القديم» يضمن حماية محدودى الدخل

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات فى الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

«نادم على 104 سنوات فى الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

جهات سيادية تستقبل جثمان «مريم» بمطار القاهرة (صور)

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

وزير النقل: الركّاب طالبوا بزيادة أسعار تذاكر المترو

كشكول

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

«الورقة بتتكلم»فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

«ع الرصيف» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام عين شمس

البلكونة"فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

«البلكونة»فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالفيديو.. بيكهام يظهر في إعلان الجزء الثاني من فيلم Dead Pool

بالصور.. تعرف على قصة أسوأ زلزال في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

المصري حسين الشحات يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإماراتي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

دراسة تكشف تعرض 3 من بين كل 5 مسلمين لجرائم كراهية في بريطانيا

برمجية خبيثة تسرق البيانات الهامة عبر فيسبوك مسنجر

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads