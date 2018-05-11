«نادم على 104 سنوات فى الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

"هذا الأمر البشع يستغرق وقتًا طويلًا جدًا" كانت آخر ما نطق به العالم البريطاني الدكتور ديفيد غودال، بينما تسري جرعة مخدر النوم القاتل في جسده النحيل معلنة اقتراب النهاية على أنغام سيمفونية "نشيد الفرح" لبيتهوفن، وما هي إلا دقيقتين واستسلم عالم النباتات الشهير إلى الإغفاءة الأخيرة.



العالم البالغ من العمر 104 أعوامًا، توفي في عيادة سويسرية الساعة 11:30 صباح يوم الخميس، حسبما أكد طاقم طبي في المرفق في ليستستال، بالقرب من بازل، سويسرا.



ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية توفي الدكتور "غودال" محاطًا بالعائلة والأصدقاء، حيث بكى ستة أفراد من أسرته بجانب سريره، وطبقًا لرغباته النهائية، لعبوا سيمفونية بيتهوفن على الآيباد.



كان الدكتور "غودال"، الذي قضى معظم حياته في أستراليا، قد وصل إلى العيادة قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، بعد تناوله العشاء الأخير من السمك والبطاطس والجبن المفضل لديه في فندقه مساء الأربعاء، وبينما كانت أسرته تتجمع حول طاولة لملء استمارات رسمية، تسائل البالغ من العمر 104 سنوات قائلًا: "ما الذي ننتظره؟"، لقد استهلك عشاءه الأخير في فندقه في بازل الليلة الماضية، حيث كان الأهل والأصدقاء، الذين هرعوا ليودعونه الوداع الأخير ويدعمونه ويقضون معه آخر ليلة له على الأرض.



اللحظات الأخيرة في حياة العالم كشفها طبيبه الخاص للصحيفة البريطانية، وقال الدكتور فيليب نيتسكه من منظمة "جروب إيكسيت إنترناشيونال" الذي كان إلى جانبه عندما أنهى العالم البارز حياته الخاصة: "هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها أحدهم يقول إنه يريد إنهاء كل شيء عن طريق الحقن الوريدي، كان ديفيد لا يطيق صبرًا حتى ينتهي الأمر"، قبل أن يعطيه الدواء، طرح العالم "غودال" أربعة أسئلة على طبيب يشرف على الإجراء، وطُلب من الدكتور "غودال" أن يقول اسمه وتاريخ ميلاده ولماذا كان في العيادة، السؤال الأخير سئل عما سيحدث له وقال بسرعة: "آمل أن يتوقف قلبي".



وأضاف الدكتور "نيتسكه": لقد كان صبره قليل وكان يريد أن يتخلص من حياته، وفي النهاية حصل على رغبته، لقد قيل له إنه سيكون موتًا مسالمًا وكان كذلك، كان لديه روحه الدعابة حتى النهاية. كان مسرور جدًا لسماع الموسيقى".