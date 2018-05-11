صدور النسخة العربية لرواية «آدم بعد عدن» لـ فولتير

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "آدم بعد عدن" للمفكر الفرنسي فرانسوا فولتير٬ ترجمة وتقديم ودراسة عقيل يوسف عيدان.



من وعي بني آدم الساخطين على ما يقع من كوارث ودمار حروب٬ ومذابح الألم ومرارات أوبئة وعلل كراهية وجهل مجاعة وهلاك. يتنامى كون من المواجهة بمعناها الواسع ليبرر رفض مظاهر "الشر" الرابص في عالمنا وتمثل هذه المجابهة الموادعة والمكاشفة الكامنة والمعلنة على حد سواء ولاء عنيدًا لروح فلسفة الأنوار ليس بسبب القيم المتأصلة فيها فقط٬ وإنما لأنها كانت ولا تزال تمنح ملاذًا واعيًا من ضراوة حضور الشر وكابوسه الذي ترزح البشرية تحت إخطبوطه منذ أول الخديعة.



لقد أدرك الفيلسوف الفرنسي فولتير (1694-1778) أن نص رواية (ادم بعد عدن) أو (كانديد)، لن تخدم التنديد الاعتراض على أشكال الشر إذا كانت مجرد نفثة مصدور أو تنفيس عابر تجاه الضيم والوضع التعس السائد حول العالم ورنما باعتبارها شكلًا من المقاومة لأوجه الشر والاعتراف العاجز بها بل وتنديدًا مريرًا باللامبالاة البشرية التي ترفض رؤية البؤس واليأس والموت ولا تنبس بفعل ولا حتى باحتجاج فهو التنويري الذي كان يصر على تدمير تلك السلبية المبررة لقبول الشر واستمراره.