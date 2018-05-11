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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:07 ص

دراسة: ساعة واحدة على «فيسبوك» تُدمّر ثقة المرأة فى نفسها

فيسبوك
فيسبوك
نيفين هنري
dostor.org/2165444

معدلات الثقة بالنفس عند النساء تبدأ في الانخفاض بعد أن يقضين ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، هكذا حذر الباحثون.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يواجه المستخدمون ارتفاعًا في القلق بشأن مظهرهم ومخاوفهم حول كيفية مشاهدة الآخرين لهم، كما أن مشاعر الضغط النفسي بعد ممارسة الرياضة بهدف التنحيف تزداد أيضًا.

سأل أكاديميون 100 امرأة كم من الوقت قضوا عبر الإنترنت في التحقق من الفيسبوك وانستجرام قبل إعطاء استبيان مفصل على صورة الجسم، وقال الدكتور مارتن غراف، الذي قاد الدراسة: "كان هناك نموذج مثالي للنساء قبل وسائل التواصل الاجتماعي وهذا هو الحال منذ عقود، لكن وسائل التواصل الجديدة جعلته أقوى بكثير، تستخدم المرأة أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لمقارنة نفسها بأصدقائها، الذين لديهم فلاتر لتحرير كيفية ظهورهم".

وقال الدكتور "غراف" إن البحث أظهر أنه ليس فقط التعرض الأولي لهذه المواقع التي يمكن أن تسبب مشكلة ولكن الوقت اليومي الذي يقضيها، فقد قسمت الدراسة في جامعة ساوث ويلز النساء إلى أربع مجموعات على أساس متوسط الوقت الذي قضيناه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، من 30 دقيقة إلى أكثر من 90 دقيقة.

وطُرحوا أسئلة مثل مدى اتفاقهم على مقولة أن المرأة النحيلة جذابة أو إذا ما كانوا قلقين بشأن ملابسهم ومظهرهم الخارجي، تم تقديم النتائج في المؤتمر السنوي للجمعية البريطانية لعلم النفس في نوتنغهام، وتُظهر الأدلة السابقة من أستراليا أنه يمكن للأشخاص أن يحبطوا من خلال مقارنة أنفسهم بالأصدقاء على فيسبوك.

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