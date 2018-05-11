الأحد.. «رؤى نحو عمران مصرى جديد» بالأعلى لثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «رؤى نحو عمران مصري جديد»، وذلك فى تمام السادسة من مساء الأحد الموافق 13 مايو الجاري٬ فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



ويشارك فيها الدكتور سامح العلايلى أستاذ متفرغ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد صلاح عوف رئيس قسم العمارة وأستاذ التصميم الحضرى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة الأسبق، ويعقب على الندوة الدكتور عبد المحسن براءة، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق وأستاذ التخطيط العمرانى المتفرغ بجامعة القاهرة.

