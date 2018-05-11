صدور طبعة جديدة من رواية «الطابور» للدكتورة بسمة عبدالعزي

صدرت اليوم عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع٬ الطبعة الجديدة لرواية "الطابور" للكاتبة الدكتورة بسمة عبد العزيز. كانت الرواية قد صدرت لأول مرة عن دار التنوير في عام 2013.



تدور أحداث الرواية فى أجواء كابوسية حول سيطرة السلطة الممثلة فى "البوابة" على تفاصيل حياة المواطنين، حيث تضطرهم الظروف للوقوف أمامها فى طابور طويل بانتظار أن يُفتح لهم كى يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة حياتهم، حتى أن البطل الذى أطلقت قوات الأمن عليه النيران لم يتمكن من الخضوع لجراحة لاستخراج الرصاصة التى استقرت فى جسده إلا بموافقة البوابة.