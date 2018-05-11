الليلة.. إثراء الحركة الثقافية بالإسكندرية بقصر ثقافة الشاطبى

ينظم نادي أدب قصر ثقافة 26 يوليو٬ ندوة بعنوان "دور معرض الإسكندرية الدولي والفعاليات الثقافية المصاحبة في إثراء الحركة الثقافية بالإسكندرية"، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.



يتحدث فيها الكاتب الصحفي حسام عبد القادر المستشار الإعلامي بمكتبة الإسكندرية٬ والمشرف على النشاط الثقافي لمعرض الكتاب، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي، تدير اللقاء الأديبة منى عمر المشرفة على نادي الأدب.