غدًا.. «مع حدوتى.. مسرح عرائس ماريونت» بمكتبة البلسم

ضمن أنشطتها لاستقبال شهر رمضان الكريم٬ تقيم مكتبة البلسم للأطفال٬ ورشة بعنوان "مع حدوتي.. مسرح عرائس ماريونت"، يليه توقيع كتاب فرحة رمضان، وذلك فى تمام الرابعة من عصر غدا السبت بمقر المكتبة.



ويقدم مسرح "حدوتي" للحكي وعرائس الماريونيت بالتشارك مع مؤلفي ومنتجي كتاب الأطفال التفاعلي "فرحة رمضان" فعالية للاحتفال بالشهر الكريم والتعرف عليه وعلي مظاهره بصورة مبسطة ومشوقة.



يذكر أن كتاب "فرحة رمضان"، من تأليف مجموعة من الأمهات٬ اللاتي نقلن خبرتهن وتجربتهن مع أطفالهن لتعريفهم بالشهر الكريم من خلال مجموعة من الأنشطة في محتوي الكتاب ليمارسه الآباء مع أطفالهم أيضًا.