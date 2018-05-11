الكنيسة تحتفل بعيد نياحة البابا غبريال

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بنياحة البابا غبريال الرابع البطريرك (86)، وكان رئيسا لدير المحرق وتولي الكرسي في 11 طوبة سنة 1086 ش (6 يناير سنة 1370 م) وكان عالما فاضلا وعابدا ناسكا.



وحسب كتاب التاريخ الكنسي السنكسار حدث في أيامه في سنة 1370 م، ظهور نور عظيم أضاء الطرق ليلا إلى الثلث الأخير من الليل، وقارب ضوء النهار، وفي سنة 1371 م فاض النيل فيضانا كبيرا كاد يغرق البلاد وعاصر السلطان شعبان والسلطان علي بن شعبان المنصور.



وجلس على الكرسي 8 سنوات وثلاثة أشهر وعشرين يوما، ودفن بالحبش بجوار سمعان الخراز.