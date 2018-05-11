اليوم.. جمعية عمومية طارئة للأطباء

تعقد النقابة العامة للأطباء اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة، لمناقشة 3 موضوعات، وهم: الإجراءات التى سيتم اتخاذها لدعم الطبيب محمد حسن المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها لمجرد أنه لم يستطيع ترك مكان عمله فور استدعاء النيابة له.



كما ستناقش الجمعية تعديل ﻻئحة كليات العلوم الصحية وإطلاق مسمى أخصائى على خرجيها.



أما آخر الموضوعات والتى ستناقشها الجمعية العمومية الطارئة هو التعسف ضد الأطباء.



يبدأ التسجيل فى العاشرة صباحا، وتبدأ أعمال الجمعية الواحدة ظهرا.